مشروع تركي قطري لإنشاء أكبر مدينة سياحية في العالم

وقّعت في الدوحة اتفاقية شراكة استراتيجية، تعتبر "النواة الأولى لمشروع إنشاء أكبر مدينة ترفيهية سياحية ثقافية في العالم والتي ستقام في موقع متميز في إحدى المدن الساحلية في تركيا".

إنشاء أكبر مدينة ترفيهية سياحية ثقافية في العالم