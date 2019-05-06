بلومبرغ: تهديدات ترمب التجارية تضر أمريكا أكثر من الصين

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن التهديدات التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين بفرض تعريفات جمركية على السلع الصينية تضر الولايات المتحدة أكثر من الصين.

فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية تضر الولايات المتحدة