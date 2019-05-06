بعثة صندوق النقد تصل إلى مصر لإجراء المراجعة النهائية

وصلت إلى القاهرة أمس بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين أولى اجتماعاتها مع الحكومة المصري

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