السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا وأوربا وتخفضها لأمريكا

رفعت السعودية أسعار نفطها الخام للمشترين الآسيويين والأوربيين في شحنات يونيو/ حزيران، بينما خفضت الأسعار للولايات المتحدة الأمريكية.

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يدل ذلك على أن الرياض لا تتعجل زيادة إمدادات النفط قبل اجتماع أوبك المقرر عقده الشهر المقبل.

قالت شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يونيو/ حزيران بمقدار 0.70 دولار للبرميل مقارنة مع مايو/ أيار، ليصل إلى دولارين و10 سنتات للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

جاءت الزيادة في أسعار الخام المتجه إلى آسيا متماشية مع توقعات السوق.

فقد أظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن ترفع السعودية أسعار جميع الخامات التي تبيعها لآسيا لشهر يونيو/ حزيران، اقتفاء لأثر ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوربا في يونيو/ حزيران بمقدار 80 سنتا للبرميل مقارنة مع مايو/ أيار.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة عند 3 دولارات و5 سنتات للبرميل فوق مؤشر أرغوس للخام العالي الكبريت لشهر يونيو/ حزيران، بانخفاض عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.

في اجتماع أوبك المقرر عقده في يونيو حزيران، من المرجح أن يناقش المنتجون زيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات أمريكية.

قد يثني ارتفاع أسعار البيع الرسمية لشحنات يونيو/ حزيران مشتري الخام السعودي عن طلب المزيد من النفط ويدفع شركات التكرير إلى السحب من المخزونات، وهو ما سيدعم السوق، ويساهم في تحقيق هدف الرياض لخفض المخزون ورفع الأسعار مع الإبقاء على إنتاجها منخفضا.

كانت مصادر مطلعة على السياسة السعودية قالت الأسبوع الماضي إن إنتاج المملكة من النفط قد يرتفع في يونيو/ حزيران، لكن كميات الخام الإضافية قد تستخدم لتوليد الكهرباء محليا لا لتعزيز الصادرات الذي تسعى إليه واشنطن.

اتصال ترمب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية وأوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث أو متى أجريت المحادثات.

تقول مصادر إن الرياض تحجم عن زيادة إمدادات النفط بوتيرة أسرع من اللازم خشية المخاطرة بانهيار الأسعار وارتفاع المخزونات.

تحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي الاتجاه العام للأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط المتجه إلى آسيا.

مؤشر أرغوس