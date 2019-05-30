منظمة التجارة العالمية تحقق مع مصر بسبب رسوم حماية الحديد

أعلنت منظمة التجارة العالمية أنها ستبدأ تحقيقات مع مصر و4 دول أخري في اجتماعها المقبل نوفمبر 2019 بسبب فرضها رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

التفاصيل:

قال بيان للمنظمة، نشره موقع "انتربريز" أن من البنود التي طرحت على اجتماعها أمس 28 مايو/أيار مسألة فرض مصر ودول أخري رسوم إغراق على واردات الحديد بالمخالفة لبنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية.

هيئة التنمية الصناعية تسلمت بالفعل خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

فرضت مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأوراسي رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية، وردت اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة.

ما هو موقف مصر؟

في أبريل الماضي فرضت وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم.

وسبق أن فرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

من الممكن أن تتحول تلك الإجراءات المؤقتة إلى إجراءات دائمة بمجرد انتهاء الوزارة من الدراسة التي تقوم بها إذا كانت تلك المنتجات تتسبب في إغراق السوق المحلية بها في مصر، مما يؤدي إلى تطبيق سياسة شاملة لمكافحة الإغراق.

ما هي البنود التي خرقتها مصر؟