احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل/ نيسان 2019 بنسبة 3.98 بالمئة على أساس شهري.

وبذلك يصل الاحتياطي لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2015.

التفاصيل

أوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) بالشهر الماضي.

كانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.

على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8 بالمئة، مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2018.

مكونات الاحتياطي

56.67 مليار ريال (15.7 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية.

58.15 مليار ريال (16.1 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

5.62 مليارات ريال (1.55 مليار دولار) أرصدة ذهب.

68.38 مليار ريال (19 مليار دولار) استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية.

تحسن رغم الحصار