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اقتصاد

احتياطي قطر الأجنبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
30/5/2019

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أبريل/ نيسان 2019 بنسبة 3.98 بالمئة على أساس شهري.

وبذلك يصل الاحتياطي لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2015.

التفاصيل
  • أوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 190.76 مليار ريال (53 مليار دولار) بالشهر الماضي.
  • كانت الاحتياطيات في قطر سجلت 183.46 مليار ريال (50.87 مليار دولار) في مارس/آذار السابق له.
  • على أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.8 بالمئة، مقارنة بنحو 144.7 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2018.
مكونات الاحتياطي
  • 56.67 مليار ريال (15.7 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية.
  •  58.15 مليار ريال (16.1 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
  • 5.62 مليارات ريال (1.55 مليار دولار) أرصدة ذهب.
  • 68.38 مليار ريال (19 مليار دولار) استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية.
تحسن رغم الحصار
  • يأتي تحسن الاحتياطيات القطرية على الرغم من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حصارا على الدوحة، إلا أن اقتصاد الأخيرة أظهر صمودا أمام تداعيات المقاطعة.

 

المصدر : وكالات
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