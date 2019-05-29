قطر "الثالثة عالميا" في الأداء الاقتصادي لعام 2019

احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميًا في الأداء الاقتصادي وذلك وفقًا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويًا في سويسرا.

مؤشرات التنافسية:

قطر صعدت إلى المرتبة العاشرة في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة الرابعة عشر التي سجلتها في العام 2018.

يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت:

محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3).

محور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5).

محور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10).

محور البنية التحتية في المرتبة (40).

هذا الترتيب المتقدم جاء مدعومًا بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في:

تدني معدل البطالة.

ارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع نسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي.

المستوى العالي من الإنتاجية الكلية.

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

تدني معدل التضخم.

حققت دولة #قطر المرتبة (10) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (14) في عام 2018، وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 لمزيد من التفاصيل: https://t.co/puEVTXzj2u — جهاز التخطيط والإحصاء – قطر (@psa_qatar) May 29, 2019

تصريحات رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في قطر: