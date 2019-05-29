رويترز: صادرات إيران النفطية تهبط إلى النصف خلال مايو

قالت وكالة "رويترز" إن صادرات إيران من الخام هبطت إلى نحو النصف في مايو/أيار الجاري، بعد إنهاء واشنطن للإعفاءات من العقوبات التي تفرضها على مستوردي النفط الإيراني.

التفاصيل:

رويترز قالت نقلا عن بيانات ومصادر في قطاع النفط إن إيران صدرت نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يقل عن نصف وتيرة أبريل/ نيسان الماضي.

رويترز نقلت عن بيانات من "رفينيتيف أيكون" ومصدران بالقطاع يتتبعان التدفقات، إن معظم هذا الخام يتجه إلى آسيا.

أحد المصدرين قال لرويترز "أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا"، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يوميا في الأسبوعين الأولين من الشهر.

المصدر الثاني ذكر أن صادرات مايو/ أيار قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

إيران توقفت عن تقديم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول. وامتنع مسؤول إيراني عن التعقيب.

قلة المعلومات بشأن معدل تدفق الشحنات بالضبط يمثل مشكلة لأعضاء أوبك وحلفائها المقرر أن يجتمعوا في يونيو/ حزيران المقبل لتحديد سياسة إنتاج النفط.

قطاع النفط يستخدم منذ سنوات بيانات تتبع ناقلات النفط لحساب الإمدادات الفعلية في ظل عدم توافر معلومات رسمية فورية.

بالرغم من أن تتبع الناقلات أصبح أسهل من ذي قبل بفضل معلومات الأقمار الاصطناعية، إلا أنه ليس دقيقا.

إغلاق التعريف الآلي

وفقا لمصادر بقطاع النفط، تقوم الناقلات التي تحمل الخام الإيراني أحيانا بإغلاق إشارة نظام التعريف الآلي، وهو نظام تتبع تلقائي تستخدمه السفن، ثم تعاود تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، مما يزيد من صعوبة رصد الكميات الفعلية.

هناك اتفاق عام على أن شحنات النفط انخفضت من مليونين و500 ألف برميل يوميا على الأقل في أبريل/ نيسان 2018، الشهر السابق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

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