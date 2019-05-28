وول ستريت جورنال: الصين تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصين توقفت عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران.
عدم التصعيد:
- الصحيفة نقلت عن "رحيم زاري"، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.
- أبلغ تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتبارا من الشهر الجاري، عن شراء النفط من طهران.
- أيضًا نقلت الصحيفة على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن "الصين لديها مشاكل كافية مع الولايات المتحدة.. لا تريد أن تقدم لها سببا آخر للتصعيد".
إلغاء الإعفاء:
- دخل في 2 مايو/ أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
- تعيش إيران (القوة النفطية) في أوبك والعالم، حاليا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.
- تراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط مليونين و570 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان الماضي، نزولا من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، بحسب "أوبك".
- تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تليها الولايات المتحدة، بينما الهند تأتي ثالثا، واليابان رابعا، ثم كوريا الجنوبية خامسًا.