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اقتصاد

وول ستريت جورنال: الصين تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ
28/5/2019

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصين توقفت عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران.

عدم التصعيد:
  • الصحيفة نقلت عن "رحيم زاري"، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.
  • أبلغ تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتبارا من الشهر الجاري، عن شراء النفط من طهران.
  • أيضًا نقلت الصحيفة على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن "الصين لديها مشاكل كافية مع الولايات المتحدة.. لا تريد أن تقدم لها سببا آخر للتصعيد".
إلغاء الإعفاء:
  • دخل في 2 مايو/ أيار الجاري، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
  • تعيش إيران (القوة النفطية) في أوبك والعالم، حاليا، أبرز تحدياتها الجيوسياسية والاقتصادية منذ الاتفاق النووي 2015، ويتمثل في وقف كامل لصادراتها النفطية، مصدر الدخل الرئيس، بفعل العقوبات الأمريكية.
  • تراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط مليونين و570 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان الماضي، نزولا من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، بحسب "أوبك".
  • تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تليها الولايات المتحدة، بينما الهند تأتي ثالثا، واليابان رابعا، ثم كوريا الجنوبية خامسًا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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