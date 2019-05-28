وول ستريت جورنال: الصين تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصين توقفت عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران.

عدم التصعيد:

الصحيفة نقلت عن "رحيم زاري"، أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران، قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.

أبلغ تجار في صناعة النفط الإيرانية، الصحيفة، أن الشركات الصينية توقفت اعتبارا من الشهر الجاري، عن شراء النفط من طهران.

أيضًا نقلت الصحيفة على لسان مصادر مطلعة على صناعة النفط الإيرانية، أن "الصين لديها مشاكل كافية مع الولايات المتحدة.. لا تريد أن تقدم لها سببا آخر للتصعيد".

إلغاء الإعفاء: