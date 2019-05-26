العقوبات الأمريكية على إيران تضر بقطاع السياحة العراقي

شكا أصحاب متاجر في العاصمة العراقية بغداد من انخفاض حاد في المبيعات خلال العام الماضي منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على إيران.

القصة:

تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران ألقى بثقله على العراق، الذي تتمتع حكومته بعلاقات جيدة مع كل من طهران وواشنطن.

التوتر تسببت في تزايد الضغوط على قطاع السياحة العراقي، الذي يمثل ثاني أكبر مصدر للدخل بعد تصدير النفط.

قطاع السياحة العراقي يعتمد بقدر كبير على تدفق الملايين من الزائرين الشيعة، الذين يأتي أغلبهم من إيران كل عام لزيارة العديد من الأضرحة الشيعية في العاصمة بغداد ومدن النجف وكربلاء وسامراء.

شكاوى التجار العراقيين: