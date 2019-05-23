52% انخفاضا في قيمة الأجور في مصر.. والتعليم الأدنى

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور، وساعات العمل في مصر لعام 2018، انخفاض القيمة الحقيقية لأجور العاملين بنسبة وصلت إلى 52%، مقارنة بعام 2014.

بحسب النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كل من القطاع العام، وقطاع الأعمال 1278 جنيها (نحو 71 دولارا) عام 2018، مقابل 1247 جنيها (نحو 69.3 دولارا) عام 2017.

بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص 877 جنيها (نحو 48.7 دولارا) عام 2018، مقابل 779 جنيها (نحو 43.3 دولارا) عام 2017، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 18 جنيها عامي 2017 و2018.

أجور التعليم الأدنى

على مستوى الأجور الأسبوعية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، سجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر أسبوعي بلغ 3289 جنيها (نحو 182.7 دولارا) عام 2018، مقابل 3106 جنيهات (نحو 172.6 دولارا) عام 2017.

وسجل نشاط التشييد والبناء متوسط أجر أسبوعي بلغ 1315 جنيها (نحو 73 دولارا) عام 2018، مقابل 1173جنيها (نحو 65.2 دولارا) عام 2017.

وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء متوسط أجر أسبوعي بلغ 1374 جنيها (نحو 76.3 دولارا) عام 2018، مقابل 1284 جنيها (نحو 71.3 دولارا) عام 2017.

وسجل نشاط النقل والتخزين متوسط أجر أسبوعي بلغ 1433 جنيها (نحو 79.6 دولارا) عام 2018، مقابل 1244جنيها (نحو 69 دولارا) عام 2017.

بينما سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي بلغ 521 جنيها (نحو 28.9 دولارا) عام 2018، مقابل 490 جنيها (نحو 27.2 دولارا) عام 2017.

52% انخفاض

على مستوى تطور الأجور خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، أوضح جهاز الإحصاء أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام، وقطاع الأعمال بلغ 1026 جنيها (نحو 146.6دولارا) عام 2014، عند متوسط سعر صرف للدولار 7 جنيهات آنذاك، ما يعني انخفاض القيمة الشرائية لأجر العاملين بالقطاع العام بنسبة 52% عام 2018، مقارنة بعام 2014.

بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص عام 2014 حوالي 506 جنيهات (نحو 72.3 دولارا)، ما يعني انخفاض القيمة الشرائية لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 33% عام 2018، مقارنة بعام 2014.

تعويم الجنيه

كان البنك المركزي المصري قد قرر تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليرتفع من 9 جنيهات إلى 14 جنيها حينها تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار تسلمت مصر منها 10 مليارات دولار حتى الآن.

ساعات العمل

ذكر جهاز الإحصاء أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال بلغ 50 ساعة أسبوعيا.

بينما بلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في القطاع الخاص 55 ساعة أسبوعيا.