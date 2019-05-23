المغرب يعتزم إعادة فرض رسوم جمركية على القمح اللين

من المتوقع أن تعيد الحكومة المغربية فرض رسوم جمركية على واردات القمح اللين، بهدف تعزيز المبيعات من المحصول المحلي الذي تضرر جراء نقص الأمطار.

التفاصيل

كان المغرب قد ألغى الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في نوفمبر/ تشرين الثاني للحفاظ على استقرار الأسعار.

قال شكيب العلج رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب إن الحكومة ستعلن الخميس عن إعادة فرض الرسوم بعد موافقة مجلس الحكومة على الخطة.

العلج: تحصيل الرسوم الجمركية على القمح اللين إجراء معتاد في هذا الوقت من العام، وربما يستمر ثلاثة أشهر لحماية الإنتاج المحلي.

من المتوقع أن يصل إجمالي محصول الحبوب في المغرب إلى 6 ملايين و100 ألف طن في 2019، بانخفاض 40.7% عن العام الماضي، بحسب تقديرات وزارة الزراعة.

قالت الوزارة في توقعاتها إن محصول العام الحالي سيتضمن 3 ملايين و500 ألف طن من القمح اللين، و مليونا و350 ألف طن من القمح الصلد، و مليونا و250 ألف طن من الشعير.

العلج: هذه الأرقام الأولية تظهر أن المغرب ربما يستورد نحو ثلاثة ملايين طن من القمح اللين هذا العام.

في العام الماضي، استورد المغرب مليونين و600 ألف طن من القمح اللين، و900 ألف طن من القمح الصلد، و410 آلاف طن من الشعير، بحسب ما أظهرته أرقام المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي تديره الدولة.

عادة ما يقدم المغرب دعما للمطاحن المحلية كي يشجعها على اختيار القمح المحلي بدلا من المستورد.

إمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكانه البالغ عددهم 35 مليون نسمة.

توقعات

كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد توقعت في تقرير لها صدر حديثا نمو تجارة القمح العالمية بنسبة 3% خلال العام المالي المقبل 2020/2019 لتصل إلى 184 مليون طن.

بحسب التقرير فإن 9 من الدول العربية ستستورد نحو 40 مليونا و200 ألف طن من القمح، وهو ما يمثل 21.9% من واردات القمح العالمية.

ذكر التقرير أن واردات المغرب من القمح سترتفع بنحو 800 ألف طن إلى 4 ملايين و800 ألف طن مع توقع انخفاض الإنتاج.

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