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تركيا تخفض رسوم الواردات الأمريكية بعد خطوة أمريكية مماثلة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/5/2019

خفضت أنقرة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية تجاوبا مع خطوة أمريكية مماثلة بخفض الرسوم على واردات الصلب التركي إلى النصف.

وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان اليوم الأربعاء، تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 منتج أمريكي، اعتبارًا من 21 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في معرض تعليقها عبر تويتر، على مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، يتعلق بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأمريكية.

وأشارت الوزيرة التركية أن الرسوم الجمركية البالغة 521.2 مليون دولار المفروضة على السلع الأمريكية سوف تنخفض إلى 260.6 مليون دولار.

وقالت بكجان إن تركيا ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار.

وبحسب المرسوم تُخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعًا من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، ومنها الأرز وورق التبغ والسيارات الخصوصية ومستلزمات التجميل.

ويأتي خفض تركيا للرسوم الجمركية الإضافية في إطار التعامل بالمثل عقب إقدام الولايات المتحدة على خفض الرسوم على واردات الصلب التركي.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المئة.

وقال ترمب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي.

كانت الولايات المتحدة زادت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية إلى مثليها في أغسطس/ آب الماضي في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور والتبغ الأمريكية إلى مثليها أيضا.

وبعد أيام، أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

كان قرار البيت الأبيض الأسبوع الماضي خفض الرسوم الجمركية إلى النصف تطورا إيجابيا نادرا بين أنقرة وواشنطن لكن الإدارة الأمريكية أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في خطوة قالت أنقرة إنها تتنافى مع أهداف التجارة.

المصدر : رويترز
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