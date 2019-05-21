الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.108 تريليون جنيه نهاية ديسمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر كانون الأول.

التفاصيل:

زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

جاء في بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين العام المحلي من 3.416 تريليونات جنيه (201 مليار دولار) بنهاية 2017.

ارتفعت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلى 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقابل 77% في نهاية 2017.

أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (57 مليار دولار).

تضاعف الديون في عهد السيسي

تظهر مقارنة تطور مستوى الديون في ظل توالي السلطات على مصر منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ثم المجلس العسكري الذي حكم مصر من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012، ثم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي حكم مصر لنحو عام قبل أن يطيح به انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

نهاية حكم مبارك

الدين المحلي: 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار)، تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون (محلي وخارجي): 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مدة حكم المجلس العسكري

الدين المحلي: 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

مدة حكم مرسي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الرئيس المخلوع حسني مبارك (يمين) والرئيس المعزول محمد مرسي

فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور

الدين المحلي: 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، (رغم تدفق مليارات الدولار من المساعدات خصوصا من السعودية والإمارات).

إجمالي الديون: 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

حكم السيسي

الدين المحلي: 3. 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) تمثل 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.

الدين الخارجي: 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)