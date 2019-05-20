النزاع بين "غوغل" و "هواوي".. ماذا بعد؟

من المتوقع أن يتأثر مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية من إنتاج شركة هواوي الصينية بقرار شركة "غوغل" تعليقها بعض الخدمات.

التفاصيل:

بحسب شركة "غارتنر" لمتابعة البيانات، باعت هواوي نحو 203 ملايين هاتف العام الماضي، مقارنة بنحو 150 مليونا في 2017، متجاوزة بذلك "آبل" الأمريكية ولتهدد "سامسونغ" التي تتصدر القائمة.

وفق حسابات "شركة البيانات الدولية" لمتابعة الأسواق، باعت هواوي 59 مليون جهاز محمول في الربع الأول من 2019 قبل نزاعها الأخير مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

هؤلاء المستخدمون يواجهون الآن خطر خسارة القدرة على الوصول إلى تحديثات مهمة لنظام أندرويد تصدرها غوغل مستقبلا، رغم أن هواوي ذكرت حتى الآن أنها ستواصل تقديم تحديثات أمنية.

لن يكون بإمكان الشركة الصينية إلا الوصول إلى مقتطفات برمجية وتوزيعها من المشروع مفتوح المصدر التابع لأندرويد، لا إلى معلومات تملكها غوغل وتحتفظ بها، وهو ما يعني أن تطبيقات هواوي قد تصبح غير قابلة للاستخدام.

متحدث باسم غوغل قال إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها غوغل.

المتحدث: بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية.

قرار غوغل بتعليق بعض خدماتها عن هواتف "هواوي" الصينية، يأتي على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

القرار يأتي كذلك بعد بعد توقّف الشركات الأمريكية المصنّعة للشرائح الإلكترونية عن تزويد هواوي بالقطع، وهو ما يؤثر على هواتفها.

سباق مع الوقت

سيكون على هواوي في نهاية المطاف أن تؤسس نظامها التشغيلي الخاص بها على غرار ما قامت به آبل لهواتفها من طراز "آيفون" لتجاوز حظر غوغل. لكنه أمر يتطلب بعض الوقت.

شركة "مايكروسوفت" مثالا يمكن الاحتذاء به. فبين عامي 2010 و2017، حاولت الشركة الأميركية إقناع المستخدمين بشراء هواتف ذكية قائمة على منظومتها التشغيلية "ويندوز". لكن الهواتف فشلت وأوقفت الشركة نظام التشغيل "أو إس".

لكن لدى هواوي ميّزة مهمة على مايكروسوفت نظرا لنطاق تغلغلها الأكبر في سوق الهواتف الذكية.

مطورو المجموعة الصينية قد يبدأون تطويرا جديدا لنظام أندرويد بناء على النسخة مفتوحة المصدر المتاحة حاليا.

مطورو البرامج سيشعرون بأنهم مجبرون على تقديم نسخ من تطبيقاتهم لتناسب هواوي بشكل محدد، لكن ذلك كله سيحتاج إلى الوقت.

تداعيات على غوغل