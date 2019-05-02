مصر.. أسعار الحديد ترتفع ومصانع الدرفلة تتوقف عن الإنتاج

ارتفعت أسعار حديد التسليح في مصر أمس بعد توقف عدد كبير من مصانع الدرفلة عن الإنتاج بعد فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.

ارتفاع أسعار الحديد:

شركات حديد تعمل بنظام مصانع الدورة المتكاملة، رفعت أسعارها أمس بقيم تراوحت بين 250 و270 جنيهًا (نحو 16 دولارا)، ليرتفع سعر الطن إلى 11750 و11780 جنيهًا (نحو 685 دولارا) تسليم أرض المصنع.

تلك الزيادة جاءت من شركات تمتلك مصانع الدورة المتكاملة وهي التي تقوم بتصنيع البليت محليًا ثم درفلته، بعد توقف عدد كبير من مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.

أشرف الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجارحي للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية، قال إن الزيادات التي طبقتها مصانع الدورة المتكاملة غير مبررة، وكانت متوقعة بعد توقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج.

الجارحي،أضاف في تصريحات صحفية إن الشركات رفعت الأسعار رغم انخفاض سعر خام البليت عالميًا بنحو 15 دولارًا، مسجلا 465 دولارًا للطن في أبريل/نيسان بدلًا من 480 دولارًا للطن.

الجارحي هاجم السياسة التي تتبعها مصانع الدورة المتكاملة للانفراد بالسوق بعد القضاء على مصانع الدرفلة.

الجارحي جدد طلب غرفة الصناعات المعدنية بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء وأي جهات حكومية أخرى للتحقق من البيانات التي قدمتها مصانع الدورة المتكاملة لجهاز المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة لإثبات تأثر الصناعة المحلية بواردات البليت، للتأكد من مدى صحتها.

رسوم حمائية:

وزارة المالية كانت قد أبلغت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم وقائية بواقع 15% على البليت المستورد و25% على حديد التسليح، بدءا من 15 أبريل ولمدة 180 يومًا، بعد شكوى مصانع الدورة المتكاملة من إغراق السوق بواردات البليت.

بيان للوزارة حينها قال إنها تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، حيث إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، ما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

حديد وصلب (أرشيفية)

احتكار: