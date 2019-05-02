تركيا: لا يمكننا التخلي عن النفط الإيراني مع انتهاء الإعفاء الأمريكي

قال وزيرالخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا تستطيع تنويع وارداتها النفطية بسهولة وذلك بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من قبل على مشتريات الخام من إيران

أوغلو قال خلال مؤتمر صحفي إن مصافي التكرير التركية لا يناسبها نفط الدول الأخرى، مضيفا إن على واشنطن أن تعيد النظر في قراراتها في هذا الصدد.

إيران من أكبر موردي النفط لتركيا، التي تكاد تعتمد اعتمادا كاملا على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة.

كانت الولايات المتحدة قد طالبت في 22 أبريل/ نيسان مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه من أول مايو/ آيار أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.

من المستحيل استبعاد النفط الإيراني

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك إنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق العالمية وفقا لما نقله موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا، الخميس.

قال باركيندو الذي يزور طهران "لا حاجة لإعادة هذا. من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق".

قالت وزارة النفط الإيرانية نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة تحاول فصل النفط عن السياسة وذلك في أعقاب اتهام إيران للولايات المتحدة بأنها تستخدم النفط كسلاح ضدها.

فصل النفط عن السياسة