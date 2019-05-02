برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم

سجل إنتاج النفط الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الأسبوع الماضي مع صعوده بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 470.6 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وارتفعت مخزونات الخام في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي بمقدار 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أيضا أكبر زيادة أسبوعية، وأعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.

تراجع الأسعار:

أسعار النفط تراجعت اليوم الخميس تحت وطأة الإنتاج القياسي من الخام الأمريكي وتنامي المخزونات.

لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.

في الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5% عن أحدث إغلاق لها.

نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4% إلى 63.33 دولار للبرميل.

بنك ايه.ان.زد قال اليوم الخميس "أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017".

البنك: يأتي ذلك مع دخول المصافي الأمريكية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع.

خلفية: