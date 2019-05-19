رويترز: قطر تشحن الغاز المسال للإمارات بعد تعطل خط أنابيب

شهد خط الأنابيب الرئيسي "دولفين" الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات، تعطلًا لعدة أيام الشهر الماضي، إلا أن قطر سدت الفجوة بإمدادات غاز مسال إضافية.

وتتعرض قطر لمقاطعة سياسية ودبلوماسية من جارتيها، السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر والبحرين منذ يونيو/حزيران 2017.

الدوحة: لن نغلق خط الأنابيب

عندما فُرض الحصار، قالت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها لن تغلق خط الأنابيب، وهو ما كان سيؤدي إلى تعطيلات كبيرة بشبكة الغاز الإماراتية.

سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، قال حينذاك إن قطر ملتزمة بكل عقودها وتعهداتها الدولية بشأن النفط والغاز، وقال إن الدوحة لم تقطع الغاز عن الإمارات لأنها تقدم الأخلاق على العقود ومراعاة للشعب الإماراتي، رغم وجود بند يعفي الدوحة من التزاماتها التعاقدية بتوريد الغاز متعلق بحالة "القوة القاهرة" التي من ضمنها الحصار.

عطب في خط أنابيب دولفين: