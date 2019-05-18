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اقتصاد|العراق

رويترز: إكسون موبيل تجلي العاملين الأجانب من حقل نفطي في العراق

18/5/2019

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق وتنقلهم إلى دبي.

التفاصيل:
  • مسؤولون عراقيون لرويترز: الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء، والعمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.
  • تم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر أمس الجمعة وفي وقت مبكر اليوم السبت إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.
  • المصادر الثلاثة، هم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون موبيل، ومسؤول نفط عراقي، وموظف في شركة نفط أجنبية
  • المصادر: موظفو إكسون موبيل الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.
العراق يدعو لتنجب التصعيد:
  • دعا وزير الخارجية العراقي إلى استمرار التعاون بين "الشركاء" لتجنب التصعيد في المنطقة على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. 
  • وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم: العراق يرى "أن يستمرّ التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أيِّ مواقف، أو تحرُّكات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة إيران والولايات المتحدة.
  • الحكيم: هناك ضرورة لتعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحدِّيات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج. 
خلفيات:
  • مؤخرا، تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تعزيز الولايات المتحدة وجودها في الخليج، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
  • الإثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي"، موجهة ضد إيران.
المصدر : الألمانية + رويترز
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