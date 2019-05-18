أوبك تدرس زيادة إنتاج النفط وسط التوترات بين واشنطن وطهران

من المقرر أن تناقش منظمة أوبك وحلفاؤها زيادة محتملة في إنتاج النفط الخام في اجتماعها المقرر في جدة غدا الأحد، حيث يحاول منتجو النفط موازنة إمدادات النفط العالمية وسط توترات إقليمية

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