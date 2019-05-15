صندوق النقد يتوقع وصول عجز الموازنة السعودية إلى 7% في 2019

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن ارتفاع الإنفاق العام سيدفع عجز الموازنة السعودية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات الحكومة.

التفاصيل

صندوق النقد في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة قال إن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10 ملايين و200 ألف برميل يوميا ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019.

البيان: زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، ولكنها تزيد من المخاطر المالية على المدى المتوسط.

البيان: بالرغم من فائض الميزانية المحقق في الربع الأول من العام، فإن الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.

البيان: جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة "بنجاح كبير".

البيان: ينبغي للحكومة السعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة خمسة بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.

البيان: خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة.

البيان: من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 بالمئة في 2019، معززا النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9 بالمئة.

البيان: ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام يعزز الثقة، لكن يصعب حاليا تقييم التطورات المستقبلية في سوق النفط "نظرا لعدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدرة الأساسية".

جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 71.60 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.

خلفيات