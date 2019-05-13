مصر: مشروع العاصمة الإدارية يواجه التأخير بسبب صعوبات التمويل

يكابد مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل والتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

التفاصيل:

تريد الحكومة المصرية البدء في إدارة شؤون البلاد من العاصمة الجديدة التي تقع في الصحراء بدءا من منتصف العام 2020.

بحسب، رويترز، فإن العمل جار على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة الجديدة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية المطلة على نهر النيل والتي تعاني من الاختناق المروري والزحف العمراني والتلوث ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.

يهدف المشروع، الذي أطلق عام 2015، إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 مليون شخص.

المشروع، فقد مستثمرا رئيسيا من الإمارات وتديره حاليا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قال أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، لرويترز "فيه (هناك) اهتمام شديد جدا من القيادة السياسية بالمشروع". لكنه تابع قائلا "حجم عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة".

أضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء "المدينة الذكية"، وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

قال عابدين "احنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني". مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20% من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ويصور مقطع فيديو دعائي مدينة خضراء تدار بأنظمة الدفع غير النقدي للمواصلات وخدمات أخرى، وذلك على النقيض من القاهرة التي نال الإهمال من قلبها المعماري الأنيق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ومن المتوقع أن تزيد مساحة المدينة الحديثة، التي تعرف حتى الآن باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عند اكتمالها، على 700 كيلومتر مربع، أي 170 ألف فدان. وستبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان) وتشمل بناء مقار للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية وحيا دبلوماسيا وحيا ماليا.

وتم بالفعل بناء مسجد كبير وكنيسة كبرى وفندق ومركز مؤتمرات.

وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

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