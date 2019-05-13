الصين تعلن فرض رسوم على سلع أمريكية وترمب يحذرها

أعلنت الصين، الإثنين، أنها ستفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بيجين من الإقدام على الخطوة.

الصين ستفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار

بيان للحكومة الصينية: بيجين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأمريكية.

البيان: الصين ستفرض رسوما على 5140 منتجا أمريكيا اعتبارا من أول يونيو حزيران.

البيان: نتلقى طلبات من الشركات للحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية.

البيان: المنتجات المدرجة على قائمة الإعفاء ستُستثنى من الرسوم الإضافية لمدة عام.

البيان: فرض رسوم إضافية نسبتها 25% على الغاز المسال المستورد من أمريكا مقارنة مع 10% حاليا.

الزيادة تأتي بعد أن أمر الرئيس الأمريكي ترمب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركية على بقية الواردات الصينية، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية.

ترمب يحذر

جاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن حذر ترمب صباح الإثنين بيجين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأمريكية.

كتب ترمب على تويتر: الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا (رؤساؤنا لم يقوموا بعملهم).

ترمب: لذلك يجب على الصين ألا ترد – ذلك سيزيد الأمور سوءاً.

ترمب: ستعاني الصين كثيراً إذا لم تصل إلى اتفاق لأن الشركات ستجبر على مغادرة الصين إلى دول أخرى.

ترمب: سيكون من المكلف جداً الشراء من الصين.

ترمب: لديكم اتفاق رائع، جرى الانتهاء منه تقريباً، وقمتم بخطوة إلى الخلف!

ترمب: يمكنكم تفادي الرسوم الجمركية.. إذا اشتريتم بضائع في الولايات المتحدة (هذه أفضل فكرة).

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1127886307118678016?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1127886307995336705?ref_src=twsrc%5Etfw

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

هبوط في وول ستريت

تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا عند الفتح اليوم الإثنين بعدما أعلنت بيجين عزمها الرد بفرض رسوم على سلع أمريكية، ما أثار المخاوف من جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 374.31 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة إلى 25568.06 نقطة.

نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.21 نقطة أو 1.43 بالمئة إلى 2840.19 نقطة.

هبط المؤشر ناسداك المجمع 196.87 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 7720.07 نقطة.

خلفيات