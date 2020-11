الصين تعلن فرض رسوم على سلع أمريكية وترمب يحذرها

أعلنت الصين، الإثنين، أنها ستفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بيجين من الإقدام على الخطوة.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019