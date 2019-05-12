صندوق الثروة السيادية السعودي يخسر نصف المليار دولار بسبب أوبر

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن السعودية تعد أكبر الخاسرين من هبوط أسهم شركة أوبر تكنولوجيز في أول أيام تداولها، بسبب الاستثمارات السعودية الضخمة في الشركة.

التفاصيل:

سجلت أسهم أوبر تكنولوجيز أداء مخيبا للآمال في أول يوم لتداولها الجمعة الماضي.

تراجع سعر أسهم أوبر عن سعر الطرح العام الأولي للشركة.

بدأت أسهم الشركة في التداول، الجمعة الماضي، عند 42 دولارا مقارنة مع سعر الطرح العام البالغ 45 دولارا.

هبطت الأسهم بما يصل إلى 9٪ لتسجل 41.06 دولارا في التعاملات المبكرة قبل أن تتعافى من بعض خسائرها لتغلق منخفضة بنسبة 7.6٪ عند 41.57 دولار.

هبوط أسهم أوبر أدى إلى انخفاض قيمة الشركة بنحو 6 مليارات دولار.

يعد صندوق الثروة السيادي في السعودية الخاسر الرئيسي بعد انخفاض أسهم أوبر، أكبر شركة في العالم لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

الصندوق الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنفق 3.5 مليارات دولار على شراء حصة من أوبر بسعر سهم بلغ 48.77 دولار في يونيو/حزيران 2016.

بعد هبوط سعر سهم الشركة أصبحت تبلغ قيمة هذه الحصة الآن 3 مليارات دولار، ما يعني حدوث خسائر قدرها 500 مليون دولار.

مصرف سوفت بانك الياباني العملاق من بين كبار المستثمرين في أوبر والبنك كان قد استحوذ على جزء كبير من الأسهم بسعر 32.97 دولارا، ما يعني أنه حقق ربحا جيدا بشكل عام.

يُعتقد أيضًا أن شركة تويوتا اليابانية العملاقة استثمرت في أوبر عند سعر 48.77 دولارا للسهم، لكنها اشترت الأسهم بسعر أرخص في عام 2016.

حاول دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر، والذي كان موجودا في قاعة التداول في سوق نيويورك للأوراق المالية، تهدئة المستثمرين بالإشارة إلى فرص الشركة للنمو وخططها لتوسيع أنشطتها.

خسروشاهي قال "إذا قمنا بالبناء بشكل جيد فإن المساهمين سيحصلون على مكافأة. بالتأكيد نحن لا نقيس نجاحنا على مدار يوم بل على مدار سنوات".

خلفية: