بلومبرغ: أرامكو تتطلع إلى بيع الغاز المسال لأول مرة

قالت وكالة بلومبرغ إن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط للانتقال إلى عالم الغاز الطبيعي المسال، حيث عرضت تزويد باكستان بشحنات الوقود، رغم أنها لا تنتج أيًا منها.

أبرز ما جاء في تقرير بلومبرغ