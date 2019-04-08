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اقتصاد|مصر

صندوق النقد الدولي يدعو مصر إلى مراقبة التضخم

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
8/4/2019

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تواصل مصر الاستمرار في سياستها النقدية المشددة لمنع حدوث موجة صعود جديدة للتضخم.

التفاصيل:

  • يأتي تحذير صندوق النقد مع المراجعة الرابعة التي أجراها الصندوق للبرنامج الاقتصادي المصري في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لمزيد من التخفيضات في دعم الطاقة بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 يونيو/حزيران.
  • من المتوقع أن تؤدي التدابير، إلى جانب عوامل موسمية مثل شهر رمضان الذي يحل في شهر مايو/أيار وعيد الفطر الذي سيكون في أوائل شهر يونيو/حزيران، إلى ارتفاع جديد في أسعار المستهلكين.
  • توقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم السنوي 12.8٪ خلال السنة المالية 2019-2020.
  • رفع الصندوق توقعاته للتضخم خلال  السنة المالية الحالية إلى 15.8٪ في المتوسط ​​مقارنة مع 14.4٪ المبينة في المراجعة الثالثة.
  • الصندوق قال في بيان يوم السبت: "ستبقى السياسة النقدية راسخة لتحقيق هدف البنك المركزي على المدى المتوسط ​​المتمثل في خفض التضخم إلى أقل من 10٪. في حين كان ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا في المقام الأول بعوامل جانب العرض (أسعار الطاقة والغذاء) فإنه يتوقع أن يظل موقف السياسة النقدية متشددا لاحتواء التأثيرات المحتملة في الجولة الثانية".
  • مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 14.4٪ في شهر فبراير/شباط، قال البنك المركزي المصري إنه سيراقب الوضع، رغم أنه أبقى معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.
  • لم يصدر البنك المركزي توقعاته للتضخم للسنة المالية 2019-2020، لكنه قال إنه يستهدف خفض معدل التضخم إلى 9٪ بحلول الربع الرابع من العام 2020.
  • توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5.9٪ في السنة المالية 2019-2020.
  • توقع التقرير كذلك انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 83.3٪ في السنة المالية 2019-2020.
خلفية:
  • كان قرار مصر تعويم العملة والبدء في خفض دعم الوقود في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قد أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 34٪، قبل أن تتراجع تدريجياً العام الماضي.
  • قاوم البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وحافظ عليها عند مستويات ساعدت على جذب اهتمام المستثمرين بالديون المحلية.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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