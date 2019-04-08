بلومبرغ: البنوك التركية تعاني بسبب تراكم الديون

تكافح الشركات التركية من أجل الخروج من دوامة الديون مع اقتراب الاقتراضات الأجنبية من مستويات قياسية، بسبب هبوط سعر الليرة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها أمام الدولار واليورو.

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