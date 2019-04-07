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اقتصاد

بلومبرغ: طيران الاتحاد تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار

7/4/2019

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة طيران الاتحاد الإماراتية تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار لتمويل شراء طائرات.

التفاصيل:
  • طيران الاتحاد المملوكة للحكومة في أبو ظبي تجري محادثات مع بنوك لتأمين القرض مع تسهيلات في السداد من عام إلى عامين.
  • سيستفاد من القرض في تقديم دفعة أولية لشراء طائرات.
  • يشير تقرير نشرته شركة بوينغ الأمريكية في شهر يناير/كانون الثاني إلى أن طيران الاتحاد لديها 43 طلبية لم تستكمل من بوينغ لطائرات من عائلة 787.
  • خفضت طيران الاتحاد في فبراير/شباط طلبيات طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار من شركتي بوينغ وإيرباص، ضمن عملية إعادة هيكلة جذرية للشركة بعد سنوات من الخسائر التشغيلية.
  • الشركة قالت في ذلك الوقت إنها خفضت الطلب على طائرات بوينج 777-9 من 25 طائرة إلى ست طائرات، بينما ألغت تسليم 42 طائرة عريضة البدن من طراز إيرباص A350، مكتفية ب 20 طائرة.
خسائر بالمليارات:
  • تكبدت الاتحاد للطيران خسائر بلغت 4.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
  • الخسائر دفعت الشركة إلى إلغاء آلاف الوظائف وإبطاء عملية توسع مكلفة وإلغاء وجهات سفر هامشية.
  • الشركة تواجه دعوى قضائية أيضًا بسبب قرارها الصادر في أغسطس/آب 2017 بخفض الدعم المالي لشركة الطيران الألمانية إير برلين.
  • كان قرار الاتحاد للطيران، المالك السابق لشركة إير برلين، قد تسبب في إعلان شركة الطيران الألمانية إشهار إفلاسها.
  • أقامت شركة إير برلين دعوى قضائية ضد الاتحاد للطيران، اتهمت فيها الشركة الإماراتية بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين.
  • إير برلين طالبت في الدعوى بتعويضات بقيمة ملياري يورو (2.26 مليار دولار).
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
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