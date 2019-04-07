بلومبرغ: طيران الاتحاد تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة طيران الاتحاد الإماراتية تسعى للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار لتمويل شراء طائرات.

التفاصيل:

طيران الاتحاد المملوكة للحكومة في أبو ظبي تجري محادثات مع بنوك لتأمين القرض مع تسهيلات في السداد من عام إلى عامين.

سيستفاد من القرض في تقديم دفعة أولية لشراء طائرات.

يشير تقرير نشرته شركة بوينغ الأمريكية في شهر يناير/كانون الثاني إلى أن طيران الاتحاد لديها 43 طلبية لم تستكمل من بوينغ لطائرات من عائلة 787.

خفضت طيران الاتحاد في فبراير/شباط طلبيات طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار من شركتي بوينغ وإيرباص، ضمن عملية إعادة هيكلة جذرية للشركة بعد سنوات من الخسائر التشغيلية.

الشركة قالت في ذلك الوقت إنها خفضت الطلب على طائرات بوينج 777-9 من 25 طائرة إلى ست طائرات، بينما ألغت تسليم 42 طائرة عريضة البدن من طراز إيرباص A350، مكتفية ب 20 طائرة.

خسائر بالمليارات: