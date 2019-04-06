صندوق النقد: مصر ستلغي الدعم على معظم منتجات البترول

قالت مصر لصندوق النقد الدولي في رسالة نشرها الصندوق، السبت، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 من يونيو/حزيران.

التفاصيل:

الرسالة المؤرخة في 27 من يناير/كانون الثاني قالت إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90% من سعره العالمي.

جاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير كانون الثاني ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير شباط.

الحكومة قالت في رسالتها إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل/نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو/حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر أيلول.

قالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

الحكومة أشارت إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته "نصح (صندوق النقد الدولي) بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار" مشيرا إلى التحوط.

الرسالة قالت إن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.

الرسالة أضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل/نيسان عام 2018.

الدين المستهدف

اقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران إلى 72% بحلول يونيو/حزيران عام 2023.

سجل الدين 93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران عام 2018.

أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو حزيران من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

مصر قالت إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري (3.82 مليار دولار) في السنة المالية 2018-2019 يساوي عشرة بالمئة من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.

صندوق النقد الدولي قال في مراجعته إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "يمضي في مساره بشكل عام".

الصندوق أضاف "التقدم في الإصلاحات الهيكلية متفاوت لكن أهداف البرنامج لا تزال تتحقق". وقال "ثمة حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية في المنافسة وتخصيص الأراضي لأغراض صناعية والشفافية وإدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية".

ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر حيث أصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

التقرير قال "الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة قد تفرض أيضا ضغوطا على الدين العام".

لم يذكر صندوق النقد الدولي سبب تأخر نشر مراجعته.





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