بعد الطلاق: زوجة رئيس أمازون تصبح ثالث أغنى امرأة في العالم

ستجعل أسهم أمازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما سيظل جيف بيزوس أغنى الأغنياء، وفقا لمجلة فوربس.
بموجب اتفاق التسوية ستتخلى ماكينزي عن حصتها في واشنطن بوست التي اشتراها جيف بيزوس عام 2013 وكانت هدفا متكررا للانتقاد من جانب الرئيس دونالد ترمب، وفي شركة بلو أوريجين المختصة بقطاع صواريخ الفضاء والتي أسسها عام 2000.
ماكينزي بيزوس قالت ضمن تغريدتها أمس "ممتنة لإتمام عملية إنهاء زواجي من جيف". وكان هذا المنشور الأول والوحيد على حساب أنشأته على تويتر هذا الشهر.
لم يقدم الاثنان تفاصيل مالية أخرى تتعلق باتفاق التسوية.
يزيل إعلان الزوجين غموضا اكتنف مسألة السيطرة على شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت بعد طلاقهما.
خلفيات:
أغنى زوجين في العالم كانا قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
تزوج الثنائي جيف وماكنيزي بيزوس منذ أكثر من 25 عاما، ولهما أربعة أطفال وابنة بالتبني.
التقى جيف بماكينزي في مقابلة عمل مع جيف عام 1993، وأسس بيزوس شركة "أمازون" بعد أن تزوج ماكنينزي.
أغنى امرأة في العالم هي فرانسوا بتنكورت مايرز، التي تسيطر على 33٪ من شركة "لوريال"، التي تعد أكبر صانع لمستحضرات التجميل في العالم، وتبلغ قيمتها 45.6 مليار دولار، وفقا لشبكة "بلومبرغ".