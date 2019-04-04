رقم قياسي للصادرات التركية في الربع الأول من 2019

أعلنت الحكومة التركية عن رقم قياسي جديد سجّلته قيمة الصادرات خلال مارس/ آذار الماضي، بلغ 44 مليارا و567 مليون دولار في الربع الأول من العام 2019.
جاء ذلك على لسان وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، خلال تصريح في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.
التفاصيل:
- الوزيرة التركية قالت إن صادرات تركيا بلغت 16 مليارا و334 مليون دولار خلال مارس/ آذار الماضي، مؤكدة أن هذا رقم قياسي لهذا الشهر.
- روهصار أوضحت أن حجم الصادرات التركية بلغ 44 مليارا و567 مليون دولار في الربع الأول من العام 2019، وأن هذا "أعلى مستوى في تاريخ تركيا لهذه الفترة".
- فيما يتعلق بواردات تركيا، قالت الوزيرة التركية إنها تراجعت بنسبة 17.81% لتصل إلى 18 مليارا و299 مليون دولار، خلال مارس/ آذار الماضي.
- كشفت بيانات لوزارة التجارة التركية اليوم الخميس أن العجز التجاري لتركيا بلغ 2.14 مليار دولار في مارس/ آذار وفقا لنظام التجارة الخاص.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، "إن صادرات تركيا بلغت بنهاية العام الماضي 168.1 مليار دولار، مضيفًا: لم نكتف بذلك بل حققنا نجاحًا كبيرًا من خلال تخفيض عجز التجارة الخارجية إلى 55 مليار دولار".
- أردوغان أوضح أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران التركي تجاوز لأول مرة ملياري دولار أمريكي.
- الرئيس التركي توقع أن يتجاوز حجم صادرات تركيا 200 مليار دولار في 2019، مقابل 168.1 مليار دولار في 2018.
- المؤسسة المالية البريطانية "ستاندرد تشارترد"، كانت قد توقعت أن يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة عالميًا بحلول عام 2030، وأن يصل إلى 9 تريليونات دولار.
- اتحاد مصدري السيارات في تركيا، توقع أن تتجاوز صادرات قطاع السيارات 32 مليار دولار في عام 2019. وأضاف تشيليك، إن صادرات قطاع السيارات التركي بلغت 31.6 مليار دولار في عام 2018 بنسبة زيادة 11%، مقارنة بعام 2017.
- بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة في تركيا 17.6 مليار دولار خلال عام 2018.