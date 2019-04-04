رقم قياسي للصادرات التركية في الربع الأول من 2019

أعلنت الحكومة التركية عن رقم قياسي جديد سجّلته قيمة الصادرات خلال مارس/ آذار الماضي، بلغ 44 مليارا و567 مليون دولار في الربع الأول من العام 2019.

جاء ذلك على لسان وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، خلال تصريح في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.

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