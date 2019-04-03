صندوق النقد: الاقتصاد العالمي غير مستقر والنمو محفوف بالمخاطر

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الاقتصاد العالمي "غير مستقر" بعد عامين من النمو المضطرد.

التفاصيل:

كريستين لاغارد قالت إن النمو العالمي يفقد الزخم في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019.

مديرة الصندوق قالت خلال عرض تمهيدي لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 12 إلى 14 أبريل/نيسان، إن الاقتصاد العالمي "غير مستقر" بعد عامين من النمو المضطرد.

كريستين أشارت إلى أن الآفاق "محفوفة بالمخاطر" وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

مديرة صندق النقد أضافت في تصريحات أعدت للإدلاء بها في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن "في شهر يناير/كانون ثاني، توقع الصندوق نموًا عالميًا لعامي 2019 و2020 يبلغ حوالي 3.5%، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول.

كريستين: منذ ذلك الحين، فقد النمو مزيدًا من الزخم، كما سترون في تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع القادم.

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن (رويترز)