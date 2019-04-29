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اقتصاد

هبوط أسعار النفط بفعل ضغوط ترمب على أوبك لزيادة الإنتاج

ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
29/4/2019

هبطت أسعار النفط، الاثنين، بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج.

 هبوط أسعار النفط
  • بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.72 دولار للبرميل، منخفضة 43 سنتا بما يعادل 0.6%عن أحدث إغلاق لها.
  • سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62.92 دولار للبرميل، منخفضة 38 سنتا بما يعادل 0.6% مقارنة بالتسوية السابقة.
  • قال بنك إيه.إن.زد اليوم الإثنين إن أسعار النفط "تأثرت بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى أنه تحدث مع المملكة العربية السعودية بشأن الحد من تأثير انخفاض صادرات النفط الإيرانية عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى".
  • قال ترمب الجمعة الماضية إنه دعا أوبك إلى خفض الأسعار. وأضاف للصحفيين "أسعار البنزين ستنخفض. اتصلت بأوبك، وقلت عليكم خفضها".
بورصات الخليج تتراجع       
  • ألقى هبوط أسعار النفط بظلاله على البورصات، وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض أمس الأحد.
  • حققت البورصة السعودية بعض المكاسب المبكرة، لكنها غيرت اتجاهها لتغلق منخفضة 0.1%.
  • انخفض مؤشر سوق دبي 0.42%.
  • هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.21%.
  • انخفض مؤشر بورصة قطر 0.42%.
  • في الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول 1.35%.
  • في سلطنة عمان انخفض المؤشر 0.3%.
  • تراجعت أسعار النفط 3% الجمعة الماضية، وهو ما أضر بالمعنويات في المنطقة، بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا على منظمة أوبك لزيادة إنتاج الخام من أجل خفض أسعار البنزين.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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