تليغراف: قطر تسعى لتدشين عصر ذهبي جديد للغاز الطبيعي

قالت صحيفة تليغراف البريطانية إن قطر تسعى لقيادة ما وصفته بالعصر الذهبي الجديد للغاز الطبيعي عبر التوسع في إنتاج الغاز المسال وتصديره حول العالم.

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