العراق سيتعاون مع سيمنز الألمانية لتطوير شبكة الكهرباء

قالت الحكومة العراقية (الاثنين) إنها ستتعاون مع مجموعة سيمنز الألمانية للصناعات الهندسية في صفقة محتملة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.
التفاصيل:
- تتنافس سيمنز وغريمتها الأمريكية جنرال إليكتريك على صفقة محتملة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق.
- الحكومة العراقية في بيان: بدون إسهاب "أقر مجلس الوزراء اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية".
- لم تذكر الحكومة اسم جنرال إليكتريك، ولم تقل ما إذا كانت سيمنز هي الشركة الوحيدة التي ستشارك في تطوير شبكة الكهرباء.
- بدت سيمنز هي الأوفر حظا للفوز بعقد لتوريد معدات لإنتاج 11 غيغاوات من الكهرباء في الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.
- شركة سيمنز قالت في بيان: نحن على اطلاع بالتقارير الإعلامية الواردة من العراق، ونحن ملتزمون بخارطة الطريق لإعادة الكهرباء إلى العراق، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود للتنفيذ.
خلفيات:
- رغم أن صحيفة فايننشال تايمز أوردت في أكتوبر تشرين الأول أن المجموعة الألمانية ربما تتشارك في العمل مع جنرال إليكتريك بعد ضغط من الإدارة الأمريكية.
- في أكتوبر / تشرين الأول، قال المسؤولون الأمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب نجحت في إلغاء اتفاقية لشركة سيمنز لتطوير محطات الكهرباء، وإقناع بغداد بتوقيع اتفاق مع شركة جنرال إلكتريك.
- الحكومة العراقية قالت بعد ذلك إن الشركتين على قدم المساواة.
- بعد حوالي شهر، انتقد جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الضغوط السياسية الأمريكية على العراق لتوقيع الصفقة باعتبارها منافسة غير مسبوقة.