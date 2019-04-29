العراق سيتعاون مع سيمنز الألمانية لتطوير شبكة الكهرباء

قالت الحكومة العراقية (الاثنين) إنها ستتعاون مع مجموعة سيمنز الألمانية للصناعات الهندسية في صفقة محتملة لتطوير شبكة الكهرباء في البلاد.

التفاصيل:

تتنافس سيمنز وغريمتها الأمريكية جنرال إليكتريك على صفقة محتملة بقيمة 15 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق.

الحكومة العراقية في بيان: بدون إسهاب "أقر مجلس الوزراء اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية".

لم تذكر الحكومة اسم جنرال إليكتريك، ولم تقل ما إذا كانت سيمنز هي الشركة الوحيدة التي ستشارك في تطوير شبكة الكهرباء.

بدت سيمنز هي الأوفر حظا للفوز بعقد لتوريد معدات لإنتاج 11 غيغاوات من الكهرباء في الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

شركة سيمنز قالت في بيان: نحن على اطلاع بالتقارير الإعلامية الواردة من العراق، ونحن ملتزمون بخارطة الطريق لإعادة الكهرباء إلى العراق، ولكن حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود للتنفيذ.

خلفيات: