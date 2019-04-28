ارتفاع إيرادات النفط الليبي والقتال يهدد الإنتاج

ارتفعت إيرادات النفط في ليبيا لأكثر من 1.5 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي بزيادة 20% عن الشهر السابق ولكن القتال بين الفصائل المتناحرة يشكل خطرا كبيرا على الإنتاج.

التفاصيل:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس السبت في بيان لها إن الزيادة والتي بلغت 270 مليون دولار، ترجع بصفة أساسية إلى "رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي يوم 4 مارس/آذار 2019، وذلك بعد انتهاء الإغلاق المسلح الذي دام ثلاثة أشهر".

المؤسسة قالت إن القتال حول العاصمة طرابلس حيث شنت القوات الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا هجوما في أوائل هذا الشهر يهدد الإنتاج في المستقبل.

قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "الأعمال العدائية التي اندلعت مؤخرا تشكل خطرا على عملياتنا وتهدد كلّا من الإنتاج والاقتصاد الوطني".

أضاف "تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يهدد منشآت الطاقة الوطنية، وتستنكر المحاولات الجارية الرامية إلى استخدام مرافق المؤسسة ومعداتها لأغراض عسكرية". وقال إن "المؤسسة الوطنية للنفط تطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية".

قال صنع الله إن "النقص المحتمل في الوقود سيؤثر حتما على حياة السكان المدنيين وسيتسبب في عرقلة عمليات المؤسسة".

أضاف "أصدرنا تعليمات إلى الموظفين غير الأساسيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من مناطق الصراع بالبقاء في منازلهم".

وأدى الصراع والحصار إلى تعطيل إنتاج ليبيا العضو في أوبك مرارا منذ اندلاع الثورة الليبية في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.

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