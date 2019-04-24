رويترز: الإمارات بوابة رئيسية في تهريب ذهب بالمليارات من أفريقيا

توصل تحليل أجرته رويترز إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوربا والولايات المتحدة وغيرها.

أهم ما جاء في التقرير:

رويترز قالت إنها تمكنت من تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية.

تقرير رويترز قال إن البيانات الجمركية أظهرت أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016، وهو أكثر من أي بلد آخر، وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006.

الحجم الإجمالي لما استوردته الإمارات عام 2016 بلغ 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط في 2006.

لم يكن جانب كبير من هذا الذهب مُسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية.

بحسب البيانات الجمركية الخاصة بهيئة كومتريد، التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة، تعد الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات.

بيانات كومتريد أظهرت أنه من 2006 إلى 2016 ازداد معدل الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المئة إلى ما يقرب من 50 في المئة.

وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع". وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

تقرير رويترز قال إن 21 شركة للتعدين، لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018، قالت إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته.

في حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية.

التقرير نقل عن نيل هاربي المدير التقني في الرابطة أن الرابطة "لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة" بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا.