بنك السودان المركزي يرفع سعر العملة إلى 45 جنيها للدولار

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية أمس الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

خلفية

في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي استيقظ السودانيون على خفض حاد لعملتهم المتدهورة أمام الدولار بنسبة 64% دفعة واحدة.

قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان حينها إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي، انخفاضا من 29 جنيها سودانيا للدولار.

أزمة سعر الصرف تضاف إلى أزمات أخرى عديدة تواجه المواطن السوداني، منها الغلاء الذي قفز بمعدل التضخم إلى مستويات قياسية، فوفق بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء بلغ معدل التضخم في شهر مارس/آذار الماضي 45.4% مقارنة بـ 44.3% في فبراير/ شباط، وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، وصل معدل التضخم إلى 66.82%، بعد أن سجل 63.94% في شهر يوليو/تموز السابق عليه.

يضاف إلى ذلك أزمة المواصلات ونقص الوقود، وأزمة السيولة حيث الصرف من البنوك بحد أقصى لا يتعدى الألفي جنيه في اليوم، بينما تشهد ماكينات الصرف الآلي العاملة منها -على ندرتها- ازدحاما وصفوفا ممتدة وطويلة.

أدت هذه الأزمات إلى احتجاجات بلغت ذروتها خلا الشهر الجاري ما أدى إلى عزل الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، وتولي مجلس عسكري إدارة البلاد.

جذور الأزمة