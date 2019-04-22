إيرادات هواوي تقفز 39% في الربع الأول رغم الضغوط الأمريكية

قالت هواوي تكنولوجيز إن إيرادات الربع الأول قفزت 39% إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية.
التفاصيل
- قالت الشركة اليوم الإثنين التي تتخذ من شنتشن مقرا وتعد أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم إن هامش صافي الربح بلغ حوالي 8% للربع الأول من العام ، مضيفة أنه مرتفع قليلا عن نفس الفترة من العام الماضي.
- لم تكشف هواوي عن صافي ربحها.
- يأتي الإعلان عن قدر محدود من النتائج في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة حملتها على هواوي، بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس، إذ تحث حلفاءها على منعها من بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
- نفت هواوي مرارا تلك المزاعم.
- قالت هواوي اليوم إنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول، ولم تكشف عن أرقام نفس الفترة من العام الماضي، لكن بحسب شركة أبحاث السوق ستراتيجي أناليتيكس، شحنت هواوي 39.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من 2018.
- نهاية الشهر الماضي قالت "هواوي"، إن مبيعاتها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 100 مليار دولار، على الرغم من ضغوط الحكومة الأمريكية.
- في 2018 بلغت مبيعات "هواوي" العالمية 721.2 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 105.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19.5% عن العام السابق.
- ذكرت الشركة في تقرير أعمالها السنوي، أن صافي أرباحها قفز بنسبة 25.1% على أساس سنوي إلى 59.3 مليار يوان.
- رفعت "هواوي" الشهر الجاري دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية الأمريكية التعاقد مع الشركة الصينية، أو مع الشركات التي تستخدم معداتها بسبب مخاوف أمنية
- (الدولار = 6.7029 يوان صيني)