إيرادات هواوي تقفز 39% في الربع الأول رغم الضغوط الأمريكية

قالت هواوي تكنولوجيز إن إيرادات الربع الأول قفزت 39% إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية.

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