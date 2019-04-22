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اقتصاد

أمريكا تعتزم إنهاء استثناءات العقوبات الخاصة على إيران

منصة إنتاج النفط في "حقول نفط سوروش" في إيران
منصة إنتاج النفط في "حقول نفط سوروش" في إيران
22/4/2019

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تتأهب لإعلان اليوم الإثنين إنهاء كل الاستثناءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني.

التفاصيل
  • أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.
  • تضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي.
  • منحت واشنطن استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.
  • هذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.
  • لكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية لم يكشف النقاب عنهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن الإثنين "إنه اعتبارا من الثاني من مايو/آيار لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".
  • كرر فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة يوم الأربعاء موقف الإدارة بأن "هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن".
  • تتابع دول أخرى لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الاستثناءات.
  • إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء الماضي: تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة استثناء تم منحه لأنقرة بمواصلة شرائها النفط من إيران دون خرق العقوبات الأمريكية.
  • كالين للصحفيين في واشنطن: تركيا لا تؤيد سياسة العقوبات الأمريكية على إيران وترى أنها لن تحقق النتيجة المرجوة.
  • تنتهج واشنطن أسلوب ممارسة "الحد الأقصى من الضغط الاقتصادي" على إيران وتهدف في نهاية الأمر، من خلال العقوبات، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية ومن ثم خنق مصدر الدخل الرئيسي لطهران.
  • أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية، ففي تمام الساعة 03:06 صباحاً بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 يونيو/ حزيران 3.21% لتتداول عند 74.26 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.05 دولارا للبرميل.
المصدر : رويترز
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