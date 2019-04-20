المخابرات الأمريكية تقول إن هواوي تُمول من الأمن والجيش الصيني

قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن المخابرات الأمريكية اتهمت شركة هواوي تكنولوجيز بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب.

التفاصيل:

الصحيفة أضافت، السبت، نقلا عن مصدر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتهمت هواوي بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

التقرير قال إن المخابرات الأمريكية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة فايف آيز لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا.

هواوي رفضت هذه الادعاءات في بيان أشارت إليه الصحيفة.

ممثل لهواوي قال للصحيفة إن "هواوي لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة".

لم ترد الشركة ووكالة المخابرات الأمريكية ووزارة الخارجية الصينية على طلبات للتعليق.

خلفيات:

تأتي الاتهامات في وقت تسود فيه توترات تجارية بين واشنطن وبكين وسط مخاوف في الولايات المتحدة من إمكان استخدام أجهزة هواوي في التجسس. وقالت الشركة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

تحقق السلطات في الولايات المتحدة مع هواوي بشأن انتهاكات أخرى للعقوبات.

المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها منغ وان تشو كانت قد اعتقلت في كندا في ديسمبر/كانون الأول بناء على طلب الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران.

تنفي منغ ارتكاب أية مخالفة وقال والدها من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.

رين تشنغفاي، مؤسس ومدير شركة هواوي الصينية