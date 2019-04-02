قطر للبترول: الطلب العالمي على الغاز سينمو 2% سنويا لمدة 15 عاما

أعلنت قطر للبترول منح عدد من عقود مشروع تطوير الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويًا بحلول عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي، في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2019 في شنغهاي، اليوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الغاز المسال سينمو 2% سنويًا للخمسة عشر عامًا المقبلة.
استمرار الطلب على الغاز وسط القلق العالمي:
- سعد الكعبي وهو أيضا وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة أوضح أن النمو في الأسواق المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية سيكون معتدلا بينما سيكون هناك بعض النمو في أوربا بعد سنوات من التوقف.
- نقل بيان صحفي أصدرته قطر للبترول في وقت لاحق عن الكعبي قوله خلال المؤتمر "الصين والهند ستواصلان قيادة آسيا كأحد أهم أسباب ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي المسال".
- قطر شحنت أكثر من 50 مليون طن من الغاز المسال إلى الصين، أي أكثر من 22 % من واردات الصين على مدى العشر سنوات الأخيرة، وفق البيان.
- الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي، أكد أن الطلب على الغاز سيستمر بالارتفاع وسط القلق العالمي المتزايد من آثار تغير المناخ والتوجه نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وأقل كلفة.
- الكعبي: بينما قد ينظر البعض للغاز الطبيعي كوقود في مرحلة انتقالية، فإننا نؤمن بأنه وقود الحاضر والمستقبل، فهو الأنظف من بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، وهو كذلك وقود اقتصادي يمكن الاعتماد عليه، وهو بالتأكيد وقود المستقبل.
- قطر للبترول، قالت أيضًا في بيانها حول المشاركة في المؤتمر، إنها منحت عددا من عقود مشروع تطوير الغاز القطري الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2024.
- بحسب البيان، فإن دعوات مناقصات أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمنشآت البرية ستصدر قبل نهاية الشهر، في وقت تمت فيه دعوة شركات أحواض بناء السفن للمشاركة في مناقصة لتوفير ناقلات الغاز المسال التي سيحتاجها أسطولها لشحن إنتاج مشروع التوسع.
- الشركة، بدأت أيضًا أعمال الإنشاء في مشروعها المشترك لإضافة 16 مليون طن في العام من مشروع غولدن باس لتصدير الغاز المسال في تكساس بالولايات المتحدة مع إكسون موبيل، وسيبدأ المشروع العمل بحلول 2024.
- المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، يتم تنظيمه من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.
- ينعقد مؤتمر ومعرض هذا العام في مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة أكثر من 240 متحدثا، و11000 مشارك و250 عارضا من 80 دولة.