بتكوين تقفز إلى 5 آلاف دولار لفترة وجيزة بسبب مشتر غامض

لامست بتكوين الخمسة آلاف دولار لفترة وجيزة (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في حين صعدت العملات المشفرة الأخرى أيضا.

التفاصيل:

في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، ارتفعت بتكوين لتلامس الخمسة آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا.

زيادة البتكوين وصلت إلى 20 بالمئة في المعاملات الآسيوية، وهي أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل/ نيسان 2018.

عزا محللون هذا الصعود إلى الطلب الكبير على بيتكوين من جانب مشتر مجهول، وهو ما أثار حالة محمومة من التداول على العملة المشفرة.

الخبير المالي أوليفر فون لاندسبيرغ-سادي، المدير التنفيذي لشركة "بي سي بي غروب" المختصة بالعملات المشفرة في لندن، قال إن ارتفاع سعر بيتكوين يعود على الأرجح إلى طلب على نحو 20 ألف بيتكوين بقيمة 100 مليون دولار، جاءت من مشتر واحد، في بورصات بيتكوين في الولايات المتحدة ولوكسمبورغ.

لم يتوصل المحللون الماليون إلى أي أخبار أو تطورات معينة في سوق العملات الرقمية المشفرة يفسر هذا الطلب الكبير للمشتري الغامض.

المحلل المالي تشارلي هايتر قال إن هذه الطلبات ذات الحجم الكبير غالبا ما تدفع متداولين آخرين للشراء، حيث يندفع البعض للشراء كي يحصل على فرصة الربح مع صعود الأسعار، ما يتسبب في عمليات شراء محمومة.

صعود البيتكوين تسبب أيضا في ارتفاع التداول على العملات المشفرة الأصغر، مثل إيثر المتداولة على منصة إيثيريوم، وعملة إكس آر بي، حيث حققت كل منهما ارتفاعا في قيمتها بنسبة تزيد عن 10٪.

ما هي البتكوين؟