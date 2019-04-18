ميتسوبيشي تعد لإطلاق أول طائرة يابانية الصنع منذ خمسين عاما

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة عن طائرة ركاب تعد أول طائرة يابانية الصنع منذ أكثر من خمسين عاما.

التفاصيل:

الطائرة الجديدة سيطلق عليها اسم "طائرة ميتسوبيشي الإقليمية" وستعرف اختصارا باسم "إم آر جيه" وستكون حمولتها 88 راكبا.

تعد هذه أول طائرة صنعت في اليابان منذ ستينيات القرن الماضي.

نظرا لوجود عدد قليل من المقاعد في هذا الطراز من الطائرات، تعد الطائرات الإقليمية فئة مختلفة من الطائرات مقارنة بالطائرات الضيقة الأكبر حجمًا مثل طائرات بوينغ 737 أو إيرباص A320.

تستطيع الطائرة "إم آر جيه" الطيران لمسافة نحو 2000 ميل (نحو 3220 كيلومترا).

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي مورد قديم لمكونات الطائرات لشركة بوينغ، قامت بتطوير الطائرة "إم آر جيه" لتخرج من ظل عملائها.

أنفقت شركة ميتسوبيشي ما لا يقل عن ملياري دولار لتصنيع هذه الطائرة على مدار أكثر من عشر سنوات.

تتطلع الشركة للحصول على شهادات ترخيص طائراتها وبدء عمليات تسليمها للعملاء.

كانت شركة ميتسوبيشي تخطط لبدء الرحلات التجريبية لطائرتها "إم آر جيه" عام 2012 لكنها تجاوزت هذا الموعد بسبب صعوبات في الإنتاج.

هيسكازو ميزوتاني، رئيس شركة ميتسوبيشي لتصنيع الطائرات التي تقوم بتصنيع السفن ومحطات الطاقة النووية ومكونات الفضاء، قال إنه يتوقع أن تكون الطائرة جاهزة للعملاء في العام المقبل.

شو فوكوهارا، المحلل لدى شركة جيفريز جابان المحدودة، قال إن الطلبات الحالية على طائرات لا تكفي لجعل البرنامج مربحا للشركة.

فوكوهارا قال إن الكثير من الأمور تعتمد الآن على قدرة ميتسوبيشي على تجهيز الطائرات للتسليم في الموعد المحدد.

فوكوهارا أضاف: "على المدى الطويل ينبغي أن تكون هناك فرصة، لكن يتعين عليهم الآن تسليم الطائرة الأولى. فالمشترون المحتملون يدرسون الآن كيف يسيرون بجدولهم الزمني".

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