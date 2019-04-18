تحليل: يجب على الهند أن تحذر من مليارات شركة أرامكو السعودية

قالت مصادر لـ "رويترز" إن شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو تجري محادثات لشراء حصة أقلية في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركة ريلاينس اندستريز الهندية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إنديا" قد أفادت في وقت سابق أن أرامكو تجري محادثات لشراء حصة تصل إلى 25 بالمئة، قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار، مما يعني تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية بنحو 55 مليارا إلى 60 مليار دولار.

وقال مصدر إن مفاوضات أرامكو مع شركة ريلاينس الهندية "جادة". وقال مصدر آخر إن المحادثات تدور حتى الآن حول حصة نسبتها 25 بالمئة.

كما قال مصدر ثان: "عرضت ريلاينس صفقة متكاملة تشمل حصة في المصافي القائمة ومصفاة جامناجار المزمعة بطاقة 600 ألف برميل يوميا، بجانب أنشطة البتروكيماويات".

التبعات السلبية للصفقة

حذر المحلل الاقتصادي ديفيد فيكلين في مقال نشر على وكالة "بلومبورغ" من التبعات السلبية للصفقة على الهند، كما قال أن الهند يجب أن تكون حذرة.

فيكلين: إذا كانت تنمية الهند مدعومة بالنفط الخام فإنه سيمثل خطرا مستقبليا على ميزان المدفوعات على الاقتصادات الناشئة.

فيكلين : إذا ارتفعت الأسعار، وهو امر حتمي، سيكون أمرا جيدا بالنسبة للرياض، ولكن يحتمل أن يكون مدمرا لنيودلهي.

فيكلين: عندما يبلغ متوسط ​​سعر النفط الخام 85 دولاراً للبرميل، وهو المستوى تقريباً الذي تستطيع السعودية من خلاله موازنة ميزانيتها، وفقًا لصندوق النقد الدولي – فإن واردات النفط ستخفض إجمالي الناتج المحلي للهند بنحو 3.6 نقطة مئوية بحسب دراسة للبنك الاحتياطي الهندي.

فيكلين: ارتفاع الأسعار سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم وإضعاف الوضع المالي للحكومة.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر قد قال في فبراير شباط إن الشركة السعودية تجري محادثات بشأن استثمارات محتملة في مشروعات هندية تشمل شركات مثل ريلاينس.

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