رويترز: الصندوق السيادي السعودي يسعى لقرض بقيمة 8 مليارات دولار

ذكر تقرير إخباري أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.

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وكالة رويترز نقلت عن مصادر: القرض تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار وقد يقل أجله عن عام.

رويترز: القرض سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية.

الوكالة: لم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال في رسالة إلكترونية إن جمع الدين جزء من استراتيجيته.

متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة: كما هو مبين في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل استراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين.

رويترز: من المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض التجسيري، الذي أعلنت عنه بلومبرغ في وقت سابق، في إطار الصفقة.

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