السعودية ترفع البنزين.. تعرف على قائمة الأسعار الجديدة

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الأحد.

بيان "أرامكو":

أسعار بنزين 91 ستكون 1.44 ريال لكل لتر (0.48 دولار) وبنزين 95 عند 2.10 ريال لكل لتر (0.56) وذلك خلال الربع الحالي (أبريل/نيسان ـ يونيو/حزيران 2019).

كانت أسعار الربع السابق (بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019) لبنزين 91 عند 1.37 ريال لكل لتر (0.37 دولار)، وبنزين 95 عند 2.02 ريال لكل لتر (0.54 دولار) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

التغييرات تسري اعتبارًا من 14 أبريل/نيسان الجاري.

الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وفق بيان "أرامكو".

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