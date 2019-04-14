البث الحي
اقتصاد

السعودية ترفع البنزين.. تعرف على قائمة الأسعار الجديدة

14/4/2019

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الأحد.

بيان "أرامكو":
  • أسعار بنزين 91 ستكون 1.44 ريال لكل لتر (0.48 دولار) وبنزين 95 عند 2.10 ريال لكل لتر (0.56) وذلك خلال الربع الحالي (أبريل/نيسان ـ يونيو/حزيران 2019).
  • كانت أسعار الربع السابق (بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019) لبنزين 91 عند 1.37 ريال لكل لتر (0.37 دولار)، وبنزين 95 عند 2.02 ريال لكل لتر (0.54 دولار) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
  • التغييرات تسري اعتبارًا من 14 أبريل/نيسان الجاري.
  • الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وفق بيان "أرامكو".
خلفيات:
  • يأتي رفع أسعار البنزين في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليًا فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.
  • الرياض رفعت أسعار البنزين المحلية إلى المثلين تقريبًا قبل عام في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك في إطار "إصلاحات" قيل إنها تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط.
  • السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر المنتجين.
المصدر : وكالات
المزيد من اقتصاد

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)