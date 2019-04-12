اعتقال مسؤولين كبيرين بأبراج الإمارتية بسبب اتهامات أمريكية
12/4/2019
اعتقل الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج كابيتال ومقرها دبي بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين.
التفاصيل
أندريا غريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي قالت خلال جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن: مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك أمس الخميس.
غريسوولد: ممثلو الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجهة إليه الاتهامات نفسها التي وُجهت إلى عبد الودود.
شركة علاقات عامة خارجية متحدثة باسم نقفي قالت في بيان: نقفي يصر على براءته من التهم الموجهة له.
البيان: السيد نقفي يصر على براءته ويتوقع تبرئته من كل هذه التهم.
البيان: على مدى عام تقريبا ومنذ بدء عملية التصفية المؤقتة، عمل نقفي بلا كلل لتعزيز العوائد لدائني أبراج إلى الحد الأقصى.
ظهر عبد الودود في جلسة مانهاتن وقال إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر.
لم يطلب بنجامين برافمان، محامي عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على القضية.
غريسوولد: أبراج قدمت نفسها كرائد "للاستثمار المؤثر" الذي يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال.
غريسوولد: في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير.
غريسوولد: لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعا لإلقاء القبض على عبد الودود فور أن علمت أنه في الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات.
غريسوولد: ممثلو الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل.
بعد الجلسة، تحدث عبد الودود لفترة قصيرة مع زوجته، التي راقبته من قاعة المحكمة قبل أن يقتاده أفراد الأمن الأمريكي بعيدا مقيدا بالأصفاد.
مسؤول قضائي لرويترز: نقفي مثل أمام محكمة في لندن، أمس الخميس، وصدر أمر بحبسه لحين مثوله مرة أخرى أمام محكمة وستمنستر يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري عبر رابط بالفيديو في إطار قضية التسليم.
تواجه أبراج ونقفي اتهامات ذات علاقة وجهتها، أمس الخميس، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن نقفي وشركته جمعا أموالا لصندوق أبراج للرعاية الصحية، ليحصلا على ما يزيد عن 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسات خيرية مقرها في الولايات المتحدة ومستثمرين أمريكيين آخرين.
وفقا لشكوى اللجنة، فإن نقفي أساء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية وقام بمزج الأصول مع صناديق تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات وشركتها الأم، واستخدم الأموال لأغراض أخرى غير مرتبطة بصندوق الرعاية الصحية.
خلفيات
كانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
في لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها، أمس الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ العام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف المليار دولار.
قال ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام "ما لا يقل عن مئات الملايين" من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.