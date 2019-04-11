تقارير: أوبر تسعى لتقييم الشركة عند مستوى 100 مليار دولار

نقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة أن شركة أوبر أعطت أول إشارة على سعيها لطرح اكتتاب أولي لأسهمها بعدما أبلغت مستثمرين أن قيمتها السوقية قد تصل إلى 100 مليار دولار.

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